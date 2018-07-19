CHP’li muhalifler ilk üç günlük skoru verdi: İmza sayısı 521

Olağanüstü kurultay için mza sürecinin başladığını pazartesi günü basın toplantısıyla duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün kameralar karşısına geçerek imza sayısını açıkladı: 521.

24 Haziran seçimlerinnin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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İmza çalışmalarını yürüten ekip adına TBMM’de basın açıklaması yapan Tüzün “Delegelerimiz özgür iradeleriyle notere gitti. CHP’de değişim kurultayı için üç günde toplanan imza sayısı 521’e (dün saat 17.00 itibarıyla) ulaştı. Hafta sonuna kadar yeteri kadar sayı toplanacaktır” dedi.

Tüzün toplantı devam ederken imza sayısının 526’ya ulaştığı bilgisini de verdi.

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Tüzün yarın 17.30’da son rakama ilişkin yeni bir açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.