CHP’li muhalifler genel merkeze sordu: Madem imza az, kurultaydan kaçmak niye?

CHP’de kurultay talep eden kesim, topladıklarını duyurdukları 630 imzayı reddeden genel merkeze sordu: “Madem imza sayısı az. Peki kurultaydan kaçmak niye?”

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, CHP’de olağanüstü kurultay isteyen delege sayısının 630’u bulduğunu açıklamış, CHP’li yönetici, 50 imza daha bulunduğunu, ancak henüz ellerine gelmediğini de eklemişti.

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CHP’de toplam 1240 delege var. Olağanüstü kurultay için yeter sayı 621.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor” demişti.

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CHP’li Gaye Usluer, Erkek’e Twitter’dan yanıt verdi:

Madem imza sayısı az. Madem imza sayısı yeterli degil. Öyleyse yine siz kazanacaksınız demektir. Peki kurultaydan kaçmak niye?Kurultay delegesinin iradesinden kaçan milletin iradesi karsısına nasıl çıkacak? #değişimumuttur #DeğişimveUmutKurultayi — Gaye Usluer (@GayeUsluer) August 2, 2018

Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin çoğu genel başkanlık için Muharrem İnce’nin arkasında duracağını söylüyor.