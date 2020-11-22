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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li milletvekili: Meslek hastalığı kanun teklifi henüz komisyondan geçmedi

CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, ‘Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik kanun teklifinin’ kabul edilmesi yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Şeker, Meclis Sağlık Komisyonu’nda fikir birliği olduğunu belirtti, bunun yanında henüz teklifin kabul edilmediğini söyledi.

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Teklifin kabul edildiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen milletvekili Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için kanun teklifimizin komisyon gündemine alınmasını talep ettik. Komisyonda mutabakat var ancak daha komisyon gündemine alınıp komisyondan geçmedi. Bu yönde çıkan haberler doğru değil.”

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