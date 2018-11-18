CHP’li vekil Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti.

Parti çalışmaları için gittiği Iğdır’da 30 Temmuz’da beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Bircan yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Erdin Bircan, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Bircan’ın ölüm haberini partinin eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş Twitter’dan duyurdu:

CHP Edirne Milletvekili, sevgili dostumuz, mücadele arkadaşımız ve ağabeyimiz ERDİN BİRCAN'ı saat 09.15'te kaybettik. Uzun bir süredir Ankara'da tedavi gören Erdin Bircan, pazartesi günü Edirne'de son yolculuğuna uğurlanacak. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 18, 2018

Anadolu Ajansı da Bircan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.