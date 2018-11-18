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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil Erdin Bircan hayatını kaybetti

 

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Parti çalışmaları için gittiği Iğdır’da 30 Temmuz’da beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Bircan yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Erdin Bircan, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Bircan’ın ölüm haberini partinin eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş Twitter’dan duyurdu:

Anadolu Ajansı da Bircan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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