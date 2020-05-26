CHP’li meclis üyesinin iddiası: AKP’li üye aracımı kurşunladı

Çorum’un Kargı ilçesi AKP’li Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Eken’in, CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Sonay Ergül’ün aracını kurşunladığı iddia edildi.

Fotoğraf: Arşiv

İddiaya göre Sonay Ergül dün gece yayladaki evinden özel aracıyla Kargı’ya giderken önünü kesen Eken ve AKP’li Belediye Meclisi Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül tarafından aracına ateş açıldı. “Canımı zor kurtardım” diyen Ergül, “Olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca İbrahim Eken’in aracında bulundu” dedi.

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Olay yerinden kaçmasına rağmen şahısların kestirme yoldan tekrar önüne geçtiklerini ve bu defa Eken, Akgül ve sonradan gelen kişiler tarafından aracının taş yağmuruna tutulduğunu söyleyen Sonay Ergül “Kaçarak canımı zor kurtardım” dedi.

‘Serbest bırakıldılar‘

Ergül daha sonra jandarmaya haber verdiğini ifade ederek, “Jandarmanın incelemesi sonucunda olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet tabanca İbrahim Eken’in aracında, olayın meydana geldiği bölgede ise yüz adet tabanca ve tüfek boş kovanı bulundu. Şikayetçi olduğum kişiler ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar” dedi.

Ergül, söz konusu olayın Kargı Belediye Meclisi’nde geçen bir tartışmanın ardından yaşandığını ileri sürdü.