CHP’li meclis üyesi ‘işletme yığını’nı topa tuttu: Paran yoksa Kız Kulesi’ni seyretmek de yasak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi, Salacak sahilindeki büfe ve işletmelere ilişkin verdiği soru önergesinde “Paran yoksa Kız Kulesi’ni seyretmek de yasak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Nezih Küçükerden, İstanbul’un en güzel gün batımı manzaralarından birine sahip, Kız Kulesi’nin tam karşısında yer alan Salacak sahilindeki işletmeleri İBB meclisi gündemine taşıdı.

‘Denizi seyretme ücrete tabi’

Küçükerden, manzara teraslarının yer aldığı ve güneşten korunmak için açılan büyük şemsiyelerin kapladığı sahil hattındaki büfe ve işletmelere ilişkin, “180 derece tüm güzelliklerin izlenebileceği bir noktadan bahsediyoruz. Bulunduğunuz noktadan Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Tarihi Yarımada, Boğaz’ı seyredebilirsiniz ancak ücreti karşılığında. İBB’nin sorumluluk alanındaki bu sahil bandı ticaret yapanların işgali altındadır. Denizi seyretme, tarihi güzelliklere bakma ücrete tabidir. Çay, gazoz, tost yoksa bakmak da yok. Paran yoksa yasak” diye konuştu.

Bu alanların halkın kullanımına açılması önerisinde bulunan Küçükerden, soru önergesinde büfelerin bulundukları kaldırımın dışındaki sahilleri parsellemesinin doğru olup olmadığını, İBB’nin ‘işgaliye’ adı altında bu büfelerden gelir elde edip etmediğini, büfelerden elde edilen aylık geliri ve bu işletmelerin kimler tarafından işletildiğini sordu.