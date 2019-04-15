CHP’li meclis üyesi iddia etti: Egemen Bağış’ın şoförünün maaşını ödüyor

Eski Bakan Egemen Bağış’ın şoförünün 13 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, eski bakanlardan Egemen Bağış’ın özel şoförlüğünü yapan M.G’nin aslında büyükşehir kadrosunda şoför olduğunu ve İBB tarafından mevzuata aykırı şekilde Bağış’a tahsis edildiğini söyledi.

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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Ataman “Bağış’ın şoförü M.G bu hafta apar topar asıl görev yeri olan İBB’ye çağrıldı. Yasalsa bu tahsis neden geri çağırdınız? Bu şekilde birçok şoför ve araç tahsisi yapıldığını biliyoruz. Yakında hepsini isim isim açıklayacağız. Bağış’a tahsis edilen şoför için İBB 13 yıl boyunca maaş ödedi” dedi.