CHP’li meclis üyelerinden ‘Yavaş rüşvet istedi’ diyen Aygün’e: Ses kayıtlarını çıkar

Eski CHP Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkındaki ‘rüşvet‘ iddialarına ilişkin Ankara Belediyesi CHP Meclis üyeleri Berkay Gökçınar ve Haydar Demir “FETÖ taktiklerini bırak, elindeki ses kayıtlarını ifşa et” açıklamasını yaptı.

Aygün, Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüş, İçişleri Bakanlığı da müfettiş görevlendirmişti.

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Sputnik’in haberine göre, Demir ve Gökçınar’ın açıklamasında şunlar dendi:

’25 milyon yapılmak istenen okulun bedeli’

“Sayın Sinan Aygün’ün kız kardeşi Sayın Sibel Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde partimizin meclis üyesidir. Daha önce birçok kez gittiğimiz üzere, bahse konu olan gün de ‘abla’ dediğimiz Sayın Sibel Aygün’ün daveti ile kendisinin TOGO Kulesindeki ofisine gidilmiştir. Bunun öncesinde hiçbir zaman bizim Sinan Aygün’le bir görüşme talebimiz olmamıştır. Biz Sibel Aygün’ün ofisine, Sibel Hanım ile görüşmek üzere gittik.

Kapıda rastlaştığımızda bizi ofisine davet eden Sinan Aygün, içeride oldukça rahatsız bir ruh haliyle, Belediye Başkanımız hakkında hakaretamiz ifadeler kullanarak konuyu kendisi açtı. ‘Ben babam adına 32 derslikli okul yaptıracağım. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişte söz vermiştim. Büyükşehir’den 7 milyon alacağım var. Bir okul dediğin nedir ki, 2 milyon, 3 milyondur’ ifadelerini kullanmış, bu ifadeler üzerine Sayın Berkay Gökçınar ‘3 milyona okul mu yaptırılır? Bunun ederi 20-25 milyon civarıdır’ demiştir”

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‘Israrla ‘Kaça olur, bir şey söyle’ diyerek bu rakamı tekrar ettirmiştir’

“Kendisi ısrarla, ‘Kaça olur, kaça olur, bir şey söyle’ diyerek Berkay Gökçınar’a bu rakamı tekrar ettirmiştir. Bu sohbette tarafımızca bir şahıs ya da büyükşehir belediyesi adına kesinlikle bir talepte bulunulmamış, Sinan Aygün’ün sorusu üzerine istinaf konusundan bahsedilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın istinafa gidilmemesi yönünde fikrinin kesin olduğu ve bundan dönmeyeceği Sinan Aygün’e ifade edilmiştir.

Sinan Aygün bunun üzerine iyice sinirlenmiş ve hakaretlerinin dozunu artırmıştır. ‘Benimle cumhurbaşkanı uğraşamadı, Mansur Yavaş kim oluyor ki?’ türünden sözler gerginliği arttırdı. Biz ortamın ve Sinan Aygün’ün rahatsız edici ifadelerinden dolayı Sibel Hanım’a yapacağımız ziyaretten vazgeçerek Sibel Aygün’le, Sibel Aygün’ün aracıyla birlikte ofisten ayrıldık. Tüm bunlar yaklaşık 10-15 dakika içinde gerçekleşmiştir.”

‘Bırak bu FETÖ taktiklerini’

“Şimdi Sayın Sinan Aygün’e sesleniyoruz: Biz kendimizi güveniyoruz. Sen de kendine güveniyorsan ve bu şehrin sokaklarında başı dik gezmek istiyorsan kayıtları açıkla. Açıklayamazsan yalancılık ve müfterilik bir daha silinmemek üzere alnına yapışır.

Bırak bu FETÖ taktiklerini ve elindeki ses kayıtlarını derhal ifşa et. Yaptığın iş hem yasalarla hem de ahlakla uyuşmazken, elinizde kayıtlar olduğunu belirterek şantaj yapmaktan sonuç alabileceğini umuyorsan yanıldığını mutlaka göreceksin.”

‘Ankara’da güçlünün değil haklının dönemi başladı’

“Kabul etseniz de etmeseniz de, Ankara’da devir değişmiştir. Parası olanın veya güçlünün değil haklının hakkını alacağı ve hukukun uygulanacağı bir dönem başlamıştır. Sizi yetim hakkının, para gücünden ve ahbap çavuş ilişkilerinden daha büyük olduğunu öğrenmeye davet ediyoruz.”

‘Suç duyurusunda bulunacağız’

“Emsal oyunlarıyla rantın dibine vuran emsalsiz reziller kendi oyunlarında boğulacaklardır. Atılan iftiraların ve çamurların, atanların ellerine bir kez daha bulaşacağını biliyoruz. Ömrümüz boyunca şerefimizle taşıdığımız ismimizi son nefesimize kadar aynı şerefle taşıyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu doğrultuda, Sayın Sinan Aygün’ün iftiraları karşısında suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”