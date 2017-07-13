CHP’li meclis üyeleri: İSPARK’taki usülsüzlük buzdağının görünen kısmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri, usulsüzlükle gündeme gelen otopark şirketi İSPARK’la ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, olayın sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu söyledi.

Usulsüzlüğü doğrulayan İSPARK, 21 çalışanın 819 bin lira parayı zimmetine geçirdiğini açıklamıştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in de katılımıyla İBB binası önünde basın açıklaması yapan meclis üyeleri, 819 bin liralık usulsüzlük olduğunu hatırlatarak, “Biz muhalefet meclis üyeleri olarak bugüne kadar hiçbir iddiamızın belediye yetkilileri tarafından bu kadar çabuk bir şekilde kabul edildiğini hiç görmedik. İBB ve İSPARK yetkililerinin bu yolsuzluğu bu kadar çabuk kabul etmesinin tek nedeni ortaya çıkan yolsuzluğun buzdağının sadece görünen yüzü olmasından kaynaklanmaktadır. Yani İSPARK aslında yolsuzluğu kabul etmedi sadece daha fazla büyümesine engel olmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

‘Organize yolsuzlukla karşı karşıyayız’

Gerçek yolsuzluğun ortaya çıkanın kat ve kat üzerinde olduğunu ve bunu işten çıkartılan çok sayıda kişiyle yaptıkları görüşmelere dayandırdıkları dile getirilen basın açıklamasında “İSPARK’ta yolsuzluk kurumun her noktasına sirayet etmiş bulunmaktadır. Yaptığımız görüşmeler ve bize ulaşan bilgiler sonucunda bazı üst düzey yöneticilerinde içerisinde olduğu organize bir yolsuzlukla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz” dendi.