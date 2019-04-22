CHP’li Levent Gök’ün de saldırıya uğradığı görüntüler çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından, partinin Meclis başkan vekili ve Ankara milletvekili Levent Gök’ün de saldırıya uğradığına dair görüntüler çıktı.

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.

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TBMM Başkanvekili sıfatıyla katıldığım Çubuk’taki şehit cenazesinde uğradığım saldırı anı

Yorumsuz pic.twitter.com/2QnqUnLs8n — Levent Gök (@goklevent) April 22, 2019

Kılıçdaroğlu ile cenazeye giden Gök’e yönelik saldırının görüntüleri, bugün vekil tarafından Twitter’da paylaşıldı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin Gök’ün kafasını yumrukladığı, güvenlik güçlerinin yardımıyla vekilin saldırgan grubun arasından kurtarıldığı anlaşılıyor.