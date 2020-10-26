CHP’li Kılınç’tan ‘Trabzon paylaşımı’ için özür: Kendime hakim olamadım

Eski CHP Isparta İl Gençlik Kolları başkan yardımcısı İlayda Kılınç, Trabzon kentiyle ilgili paylaşımı sonrası özür diledi.

Kılınç, dünkü Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin anasını ….” yazmıştı. CHP, tepkiler üzerine Kılınç’ın görevden alındığını, partiden ihraç edileceğini duyurmuştu.

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Kılınç, Instagram hesabından yayınladığı videoda, Trabzon halkından ve Trabzonspor’dan özür dilerken paylaşımın partisiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Kılınç şunları söyledi: “Sorumluluk da sadece ve sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun bastırılmasında kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Ve bu pişmanlığımı da tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok çok özür diliyorum. Bir daha da böyle bir paylaşımın söz konusu olamayacağı konusunda, yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum.”