Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Kaya’dan Doğa Koleji öğretmenlerine destek: Emekleri sömürülüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği Doğa Koleji’nin Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile görüştü. Kaya, “Okulun satılacak olması, öğretmen ücretlerinin ödenmemesine haklı gerekçe olamaz” dedi.

Fotoğraf: DHA

4 Aralık’ta, ‘bakanlığa yapılan ihbarlar sonucunda’ Milli Eğitim Bakanlığı Doğa Koleji’ne soruşturma başlatmıştı. Okul da geçtiğimiz günlerde ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağı’nı duyurmuştu.

Reklam

Kaya, beraberinde partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Eryaman’da bulunan ve bir süredir ekonomik sıkıntı yaşandığı belirtilen özel okulu ziyaret etti.

‘Öğretmenlerin iyi niyeti ve emeği sömürülüyor’

Özel okulda görevli öğretmenlerin aylardır ücretini alamadıkları gerekçesiyle kısmi iş bırakma eylemi yaparak, seslerini duyurmaya çalıştığını söyleyen CHP’li Kaya, şöyle konuştu: “Öğrenci velileri bu eylemle okullarda yaşananların farkına varıp öğretmenlere destek verdi. Yönetim, yaptığı açıklamada satış işlemleri tamamlandıktan sonra öğretmenlerin ve diğer çalışanların ücretlerinin ödeneceğini duyurdu. Öğretmen ücretlerinin okulun satış işlemlerinden sonra ödeneceği açıklaması esef vericidir. Okulun satılacak olması öğretmen ücretlerinin ödenmemesine haklı bir gerekçe olamaz. Bu durum öğretmenlerimizin iyi niyet ve emeğinin sömürülmesidir.”

Doğa Koleji: Devir gerçekleşince ödemeler yapılacak

MEB’den Doğa Koleji’ne soruşturma

Üç aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri dersleri boykot etti

Süzer Grubu’ndan yalanlama: Doğa Koleji’ni satın almadık

130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satılıyor

SON HABERLER

İBB’de çöp suyu ihalesi aynı firmaya 2018’deki teklifin yarısına gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılında 42.9 milyon liraya ihale ettiği çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti işi, bu yıl 23 milyon liraya ihale edildi. İhaleye katılan firma sayısı üçten 15’e çıkarken, geçtiğimiz yıl işi alan bir firmanın bu yıl daha düşük teklif vererek kazandığı bildirildi.

Cari açığı kapatmak için emeklilik sistemi değiştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonominin üzerindeki en büyük yük olduğunu; bu açığı kapatmak için alınacak tedbirlerden birinin de emeklilik sisteminin düzeltilmesi olacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...