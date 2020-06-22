CHP’li Kaya Trabzonspor forması giydi: Gümüşdağ maç sonuçlarını belirliyor

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, siyasi kimliğini kullanarak maç sonuçlarını belirlediğini öne sürdü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Meclis’te, Trabzonspor formasıyla basın toplantısı düzenleyen Kaya, Trabzonspor’un eski kaptanlarından Cemil Usta’nın ismini taşıyan 2019-2020 sezonunda tanıdık senaryonlarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

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Başakşehir’in, cuma günü, Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçta fahiş hakem hataları yapıldığını savunan Kaya, “Lig sona doğru yaklaşıyor. Ankaragücü bu üç puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek” dedi.

‘Her yol ona çıkıyor’

Trabzon’daki bütün yerel gazetelerin, ‘Her yol ona çıkıyor’ başlığıyla çıktığını, burada işaret edilen kişinin Gümüşdağ olduğunu aktaran Kaya, Gümüşdağ’ın, elde ettiği güçle Türk futboluna ‘operasyon çektiğini’ öne sürdü.

Bu duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini, aksi takdirde içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya kalınacağını belirten ve Gümüşdağ’ın 2002’den beri AKP’de siyaset yaptığını anımsatan Kaya şöyle devam etti: “Trabzonspor kulübü olarak, yapılan haksızlıkları asla kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Altyapıdan yetişen futbolucularımızla, tertemiz ve onurlu futbolumuzla Anadolu’da devrim yapmış bir kulübüz. İstiyoruz ki saha sonuçları masa başından belirlenmesin. Sırtını siyasete dayayan insanlar hiçbir futbolcunun emeğini çalmasın, temiz futbol istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum; futbolumuzun içine yuvalanmış kirli yapılara durması için lütfen inisiyatif alın, sizden güç alarak Türk futbolunu dizayn edenlere ‘Dur’ deyin.”

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Süper Lig’de, lider Başakşehir’in 59 puanı var. Bu akşam Alanyaspor’la karşılaşacak ikinci sıradaki Trabzonspor’un maç esksiğiyle 56 puanı bulunuyor.