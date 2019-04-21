CHP’li Kaya: Güvenlik görevlileri saldırıya seyirci kaldı, bakan istifa etmeli

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bölgede çok sayıda güvenlik görevlisi olmasına karşın saldırılara seyirci kaldıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Kaya, saldıranların hayatını kaybeden askerin köyünden de Çubuk’tan da olmadıklarını ifade etti.

Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Güvenlik kılıklı insan çoktu. Hiçbiri bizi korumaya yönelik adım atmadı. Emniyet Genel Müdürü vardı. Ankara İl Emniyet Müdürü de vardı. Polis kıyafeti, jandarma kıyafeti olan çok insan vardı. Ancak bizi korumak üzere bir girişimleri olmadı.”

‘Sokakta masum insanlara gaz sıkan nerede?’

Saldırının ‘tamamen organize‘ olduğunu öne süren Kaya, sadece kendi korumalarının Kılıçdaroğlu’nun korumaya çalıştığını belirtti.

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Plakaya kadar her şeyin bilindiğini kaydeden CHP genel başkan yardımcısı şunları söyledi: “İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanı oradaydı. Kendi şehidinin cenazesinde bu saldırgan tutuma göz yumdular. Vali İstanbul’daymış. Şehit cenazesi varken İstanbul’da ne işi var anlamadık. Saldırı tamamen organize bir linç girişimi. Kimsenin bu ülkeyi kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek. Kendi tedbirini alamayan bir jandarma ve emniyet var. Sokakta masum eylemlere gaz sıkanlar nerede?”



