CHP’li Karabıyık: Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, gündemde olan ‘infaz tasarısı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ‘örtülü af’ aracı yapılmaması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Tasarının yasalaşması halinde, açık cezaevindekiler de dahil olmak üzere 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

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Düzenlemeyle kadına karşı işlenen suçlarda tahliye imkanının arttığını belirten Karabıyık, “Eşe karşı işlenen suçların ‘kasten yaralama’ suçu sayıldığı durumlarda cezalarının infazında indirim yapılması riski ile karşı karşıyayız” dedi.

Kişisel alan ve hijyeni sağlamanı çok zor olduğu kapalı kurumlar olan cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlülerin Covid-19 salgınından etkilenmemesi için acilen önlem alınması gerektiğini ifade eden Karabıyık, “Ancak bunu örtülü af bahanesi olarak uygulamamak gerekir” dedi.

Karabıyık şöyle devam etti: “Belirli suçlar, örneğin cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, bu kapsamın dışında tutulmalıdır. İlgili maddenin önemini, komisyonda yapılan bir diğer ekleme ile daha iyi anladık. Bu yolla, pek çok mahkuma önce kapalı cezaevinden açık cezaevine, ardından da salgınla ilgili madde üzerinden, kasım ayının sonuna kadar uzayabilecek geçici tahliye imkanı sağlanmış olacak.”

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Tasarının kapsamının “Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak” diye duyurulduğunu anımsatan CHP’li yönetici, şöyle konuştu: “Türk Ceza Kanunu’nda ‘kadına şiddet suçu’ olarak bir suç tanımı bulunmaması nedeniyle, eşe karşı işlenen suçların ‘kasten yaralama’ suçu sayıldığı durumlar da düzenleme kapsamına girecek ve cezalarının infazında indirim yapılacak.”

Karabıyık, düzenlemede istisna tutulan suçlar arasında, Türk Ceza Yasası’nın ‘kasten yaralama’ başlıklı üçüncü fıkrasının bulunmadığını, yani koşullu salıverilme süresinin 2/3’ten 1/2’ye indirildiğini söyledi.

Karabıyık şöyle devam etti: “Üstsoy, altsoy, eşe veya kardeşe karşı yapılan kasten yaralama suçuna ilişkin koşullu salıverilme süresini düzenleyerek yaralama suçuna af kapsamına alan bu teklif, birçok kadının hayatını etkileyen, toplumun bütününü yaralayan aile içi şiddet faillerinin de, sonuç olarak daha az süreyle cezalarının infazına yol açacağı için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle, eşe karşı yaralamalar, kapsam dışı olmalı; istisnalar arasına alınmalıdır. Cinayet saikiyle uygulanan şiddetin failleri infaz indiriminden faydalanırken, tek suçu görevini yapmak olan yazar ve gazetecilerin mahkumiyetini sürdürmesi kabul edilemez.”