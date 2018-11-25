CHP’li Karabıyık: Ekonomik krizin bedelini kadınlar canıyla ödüyor

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Lale Karabıyık, AKP’nin iktidarda olduğu son 16 yılda kadına yönelik şiddetin katlanarak arttığını belirtti.

2002-2017 yılları arasında 14 bin 293 kadın cinayeti işlendiğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Karabıyık, bu cinayetlerin en az yarısının aile içi şiddet vakası olduğuna dikkat çekti.

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Karabıyık’ın paylaştığı verilere göre yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı yüzde 39.3. Bu kadınların da yüzde 48.5’i ise bunu kimseye anlatamadı.

‘Yoksulluk şiddete neden oluyor’

CHP’li Karabıyık, 2018 yılının ilk 10 ayında 344 kadının öldürüldüğünü, 242 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getirerek bu cinayetlerin en çok ‘eşleri’ ve ‘yakınları’ tarafından işlendiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilemediğini söyleyen Karabıyık, sözlerine şöyle devam etti:“[Kadına yönelik] şiddet artarak devam ediyor; yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalıyor ve kadınlar, AKP’nin çıkmaza soktuğu ekonomik krizin bedelini hayatları ile ödüyor. Ekonomik kriz ve neden olduğu işsizlik, her gün yapılan zamlar ve yoksulluk, sosyal bozulmalara ve şiddete neden oluyor” dedi.