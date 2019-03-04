CHP’li Kani Beko duymasın: DİSK’ten Karabağlar işçilerinin grevine destek

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, önceki başkan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’ya atıf yaparak Karabağlar’daki belediye işçilerinin grevine destek verdi.

Fotoğraf: İz Gazete

Belediyenin Spor AŞ şirketinde çalışan Dev Turizm-İş Sendikası üyesi işçiler, istedikleri zammı alamadıkları için geçen günlerde greve çıkmıştı. Beko ise işçileri ziyaret ettikten sonra “Grev işsizliktir, grevin kazananı olmaz” demişti.

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Çerkezoğlu, DİSK’in internet sitesinde yer alan açıklamasında, 19 işçinin 11 gündür grevde olduğunu belirterek asgari ücretin 2 bin 800 liraya çıkarılmasını istediklerini dile getirdi.

DİSK başkanı “Grev, işçi sınıfının mücadele ile kazandığı anayasal bir haktır. Grev sadece anayasal bir hak değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış evrensel bir haktır” ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, grevin işçinin evine götüreceği ekmeği işverenin insafına bırakmamanın en etkili yolu olduğunu belirterek işçilerin hak talebinin tehdit olarak görüldüğünü aktardı.

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Öte yandan Beko, eleştirilere hedef olan açıklamasını Twitter hesabından kaldırdı.