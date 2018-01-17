CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’a: Yalan söylemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Marjinal derneğin başında olması gereken tip” diyerek hedef aldığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Erdoğan yalan söylemeye devam ediyor” dedi.

Kaftancıoğlu seçildikten sonra geçmişte Twitter’da paylaştığı bazı mesajlar gündeme getirilmişti.

İstanbul başsavcılığı, seçilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden ihbar üzerine Twitter paylaşımları nedeniyle aralarında ‘örgüt propagandası’nın da olduğu üç suçlamayla Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz konusu mesajları ekrana yansıtıp CHP’li başkanı “Normalde, Taksim’in arka sokağında marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle bir durum ortaya çıkıyor” sözleriyle hedef almıştı.

Kaftancıoğlu, Erdoğan’a “Hedef göstermesi içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır” diye yanıt vermişti.

‘Sayesinde Twitter takipçi sayım bir hayli arttı’

RSFM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Kaftancıoğlu sözlerine şöyle başladı: “Yaptığım işlerle duyulmayı tercih ederken, bir takım yıpratma ve yalan dolanla duyulmayı çok keyifli bulmuyorum.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Sayesinde Twitter takipçi sayım bir hayli arttı” diyerek teşekkür eden teşekkür eden CHP’li il başkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında ekrana yansıttığı mesajlara da değindi.

Kaftancıoğlu şöyle konuştu: “Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden de kendisiydi. Kabataş’ta üstünde deri ceket olan kişilerin olduğunu bile bile söyleyen kendisiydi. Yalan söylemeye devam ediyor.”

‘Demirtaş’a selam da yollayarak…’

Eşine ait olduğu belirtilen Twitter hesabından domuz eti paylaşımı yapıldığı iddiasına da “Bir domuzun dörtte birinin bir tabağa sığmayacağını birazcık matematik bilen herkes anlar” diyerek yanıt veren CHP’li başkan, kızının elinde birayla çekilen fotoğrafına ilişkin ise şöyle dedi: “Kızım üç ya da beş yaşındayken espri olsun diye çekilen bir fotoğraftı. Herkes o yaştaki bir çocuğun bira içmeyeceğini bilir. Yalan olan paylaşımlardan medet umulmasının, eşimin, ailemin özel hayatıma girilmesinin takdirini kamuoyuna bırakıyorum.”