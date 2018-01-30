CHP’li Kaftancıoğlu’na 14 hakaret davası açan Erdoğan 700 bin lira istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na toplam 700 bin lira istemiyle 14 ayrı tazminat davası açtığı ortaya çıktı.

Canan Kaftancıoğlu hakkında il başkanı seçilmesinden sonra geçmişte attığı tweetler nedeniyle devleti aşağılamak ve cumhurbaşkanına hakaretten ceza soruşturması başlatılmıştı.

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Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesi hakkında paylaştığı bir tweettten dolayı özür dilemiş ve diğer paylaşımlarının arkasında olduğunu söylemişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi konuyla ilgili AKP cephesinden edindiği bilgiyi şöyle yazdı: “Kaftancıoğlu’nun özrü kendisini kurtarmaya yetmedi. Erdoğan, annesi hakkında atılan yüz kızartıcı tweet’i affetmedi. Kaftancıoğlu hakkında 14 manevi tazminat davası açtı. Her tweet için 50 bin TL olmak üzere Kaftancıoğlu’ndan toplam 700 bin TL istedi.

Erdoğan bununla yetinmedi. Kaftancıoğlu hakkında bir de Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret etme gerekçesiyle kamu davası açılması talebinde bulundu. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından 24 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Kaftancıoğlu hakkında, TCK’nın 299. maddesine göre, ‘Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret ettiği’ gerekçesiyle soruşturma yapılıp kamu davası açılması talebinde bulundu. “

Ayrıca cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan da iki tweet nedeniyle Kaftancıoğlu’na 100 bin lira istemiyle dava açmış.

Selvi tazminat davalarına konu olan tweetlerden ikisini şöyle anlattı:

“* Gerçekten de RTE fahişeliği övse, hemen ardından ben zaten morospu çocuğuyum diye piyasaya çıkacak binlerce insan var….

* Bişey önericem tarih ve saat belirleyip hepimiz aynı anda RTE’ye hakaret etsek?!yanmış devreler normale döner mi?

Gerçekten de bazı tweet’leri yazamıyorum ama ‘RTE Allah belanı versin senin.Aç tazminat davasını alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde! Zıvanadan çıkarttın iyice‘ tweeti ile final yaparak bu defteri kapatmak istiyorum.”