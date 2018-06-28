CHP’li Kaftancıoğlu: Saat 23.05’e kadar hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim gecesi İstanbul’daki durumun seçimin ikinci tura kalacağına dair ümitlerini somut verilerle desteklediğini belirterek, “Saat 23.05’e kadar da İstanbul bazında elimize ulaşan ıslak imzalı verilere göre hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı. Halkımızı yanlış yönlendirecek bir sonuç açıklanmamıştır” dedi.

Kaftancıoğlu seçim gecesi 21.50’de yaptığı açıklamada, “Parti verilerimiz uyarınca seçim ikinci tura kalıyor. Sandıkları ıslak imzalı tutanakları almadan ve görevi tamamlamadan terk etmeyiniz” demişti.

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‘CHPnet’ sisteminde herhangi bir aksaklık yoktu’

Yazılı bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul il örgütü olarak sandık çevresinde yüzde 100 oranında örgütlenmiş olduklarını ancak binlerce gönüllü ve üyenin emeğine yönelik haksız tutumun rahatsızlık edici bir boyuta ulaştığını savundu.

Örgütünün İstanbul’daki 1908 okulda bir avukat, bir okul sorumlusu ve kat sorumluları ile 28 bin 825 sandıkta bir görevli ve en az bir müşahit görevlendirerek seçim güvenliğini sağlamayı başardığını kaydeden Kaftancıoğlu “Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladığı saatten itibaren de görevlilerimiz ıslak imzalı tutanakları ilçe başkanlıklarımıza ulaştırarak sonuçları ‘CHPnet’ adı verilen sistemimize giriş yapmıştır. Parti içi yetkililerine açık olup kamuoyuna kapalı bir anlık sandık sonuç takip sistemi olan ‘CHPnet’e girişi yapılan sonuçlar anbean YSK sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve itiraz edilmesi gereken sandıklara anında müdahale edilmiştir” dedi.

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İstanbul bazında sisteme veri girişi, beklenilen ölçüde hızlı gerçekleşmese de son derece sağlıklı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Kaftancıoğlu, ‘CHPnet’ sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını vurguladı.

‘Yüksek oranda oy alabileceğimiz ilçeler de vardı’

CHP’li başkan 24 Haziran akşamı İstanbul’un anlık seçim sonuçlarını iki defa kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı: “‘CHPnet’ sistemimize göre İstanbul’daki sandıkların yüzde 20’sinin açıldığı saat 19.45’te gerçekleştirdiğim ilk basın açıklamasında İnce yüzde 43.55; AKP’nin adayı ise 44.95 oy oranındaydı. Aynı dakikalarda Anadolu Ajansı, AKP’nin adayı sayın Erdoğan’ı İstanbul’da yüzde 56 oy oranında gösteriyordu. İkinci ve son basın açıklamamda ise saat 21.45 itibariyle ‘CHPnet’ sistemimize girişi yapılan ıslak imzalı tutanak sonuçlarına göre sayın İnce’nin oyu yüzde 38.26; sayın Erdoğan’ın oyu ise yüzde 48.3 idi. Henüz sisteme girişi yapılmayan oylar arasında yüksek oranda oy alabileceğimiz ilçeler de vardı. Bu sebepten ötürü İstanbul’daki durum, seçimin ikinci tura kalacağına dair ümidimizi somut verilerle destekliyordu. Saat 23.05’e kadar da İstanbul bazında elimize ulaşan ıslak imzalı verilere göre hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı.”

İstanbul’daki tüm oylar sisteme giriş yapılana kadar Erdoğan’ın 50 barajının altında kalabilmesi ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle sandık çevresindeki görevlilerin ilçe seçim kurullarındaki takiplerine devam etmelerini istediklerini aktaran Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: “Her seçimde İstanbul’da ortaya çıkan tablo, Türkiye genelinde elde edilen sonuçlarla neredeyse birebir örtüşmüş; İstanbul bazındaki seçim sonuçları her zaman Türkiye geneli sonuçlarını yansıtmıştır. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde İstanbul’da alınan sonuçlar Türkiye geneli sonuçlarına yakın bir seviyededir. Sayın Erdoğan Türkiye genelinde yüzde 52; İstanbul’da yüzde 50 oranında; sayın Muharrem İnce ise Türkiye genelinde yüzde 30; İstanbul’da ise yüzde 36 oranında oy almıştır.”

‘Gerçekleri kamuoyuyla paylaştık’

CHP’li başkanı partinin anlık sandık sonuç takip sistemi olan ‘CHPnet’te en ufak bir sorun yaşanmadığını ve seçmenleri yanlış yönlendirecek bir sonuç da açıklanmadığını aktardı: “Seçim sonuçları tümüyle sistemimize giriş yapıldığında İstanbul’da AKP’nin adayı Erdoğan çok küçük bir farkla yüzde 50’nin üzerinde kalmıştır. Biz, İstanbul’da hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızın iradesini korumayı başardık. Tüm sonuçlar sistemimize giriş yapıldığında da gerçekleri kamuoyuyla paylaştık. Mesnetsiz, önyargılı ve iftiradan ibaret açıklamalarla partimizi ve şahsımı hedef alanlar büyük bir yanılgı ve hata içerisindedir.”