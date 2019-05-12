Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Kaftancıoğlu: Büyük mitingler yapmayacağız, ev ev gezeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için izleyecekleri stratejiye dair “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. 31 Mart’tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız büyük toplanmalar olmayacak” diye konuştu.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. Ancak 17 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinin de aynı şekilde yapılmasına rağmen böyle bir kararın çıkması tepkilere neden olmuştu. AKP, sandık başkanlarını kamu görevlilerinden seçmeyen ilçe seçim kurulu başkanları hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.

Reklam

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Kaftancıoğlu ev ev gezeceklerini ve ‘görünmeyen çalışmalarla’ sonuca ulaşacaklarını söyledi.

‘Gürültü kopartan’ bir seçim çalışması yürütmeyeceklerini belirten Kaftancıoğlu, CHP’nin kazanamadığı ama büyükşehiri kazandıran ilçelerin belediye başkan adaylarının da sahada olacaklarını açıkladı.

‘Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor’

31 Mart’ın Türkiye siyasetinde uzun uzun anlatılması ve tarihe not düşülmesi gereken bir gün olduğunu vurgulayan CHP İstanbul il başkanı, AKP’nin ‘seçimlerde ne oldu bilmiyoruz ama kesin bir şeyler oldu’ savının ‘yalan ve hilelerle dolu olduğunun görüldüğünü’ söyledi.

Reklam

Seçimin AKP kaybettiği için iptal edildiğini ifade eden Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ama şunu bilmiyorlar 23 Haziran’da da sandıktan AKP çıkmayacak. Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor. İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanın beklentisini karşılayacak anlayış sosyal demokrat bir yerel yönetim anlayışı. Bu anlayışın cisimleştiği kişi de Ekrem İmamoğlu. ‘Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var’ demiştik bu kez de ‘Ekrem İmamoğlu varsa umut var’ diyoruz. Her şey gerçekten çok güzel olacak bunu İstanbul halkına anlatmak zor değil çünkü biz hakikati anlatıyoruz.”

TBB başkanı: YSK kendi kurallarıyla çelişti, kamu vicdanı rahatsız

CHP İstanbul’un ilçeleri için seçim iptali başvurusu yapacak

İstanbul seçimlerinde gözler ‘diğer’ adayların oylarında

İmamoğlu’ndan YSK’ya: Hodri meydan, bütün ilçeleri, meclisi de iptal edin

SON HABERLER

Domuzlar, domuzlar!

Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “schweine, schweine/domuzlar, domuzlar” diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra “mükemmel” ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da “düşüyor” arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…

Yazar Pınar Öğünç: Beter bir mevsimin mahsulü Beterotu

Edebiyatla da haşır neşir olan bir gazeteci olarak tanıdığımız Pınar Öğünç şimdilerde edebiyata daha yoğun bir mesai harcıyor ve ‘Aksi Gibi’nin ardından bu kez ‘Beterotu’ adlı öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Pınar Öğünç’le ‘Beterotu’nu ve gözlerden uzakta geçirdiği birkaç yılı konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...