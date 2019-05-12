CHP’li Kaftancıoğlu: Büyük mitingler yapmayacağız, ev ev gezeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için izleyecekleri stratejiye dair “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. 31 Mart’tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız büyük toplanmalar olmayacak” diye konuştu.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. Ancak 17 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinin de aynı şekilde yapılmasına rağmen böyle bir kararın çıkması tepkilere neden olmuştu. AKP, sandık başkanlarını kamu görevlilerinden seçmeyen ilçe seçim kurulu başkanları hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.



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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Kaftancıoğlu ev ev gezeceklerini ve ‘görünmeyen çalışmalarla’ sonuca ulaşacaklarını söyledi.

‘Gürültü kopartan’ bir seçim çalışması yürütmeyeceklerini belirten Kaftancıoğlu, CHP’nin kazanamadığı ama büyükşehiri kazandıran ilçelerin belediye başkan adaylarının da sahada olacaklarını açıkladı.

‘Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor’

31 Mart’ın Türkiye siyasetinde uzun uzun anlatılması ve tarihe not düşülmesi gereken bir gün olduğunu vurgulayan CHP İstanbul il başkanı, AKP’nin ‘seçimlerde ne oldu bilmiyoruz ama kesin bir şeyler oldu’ savının ‘yalan ve hilelerle dolu olduğunun görüldüğünü’ söyledi.

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Seçimin AKP kaybettiği için iptal edildiğini ifade eden Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ama şunu bilmiyorlar 23 Haziran’da da sandıktan AKP çıkmayacak. Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor. İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanın beklentisini karşılayacak anlayış sosyal demokrat bir yerel yönetim anlayışı. Bu anlayışın cisimleştiği kişi de Ekrem İmamoğlu. ‘Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var’ demiştik bu kez de ‘Ekrem İmamoğlu varsa umut var’ diyoruz. Her şey gerçekten çok güzel olacak bunu İstanbul halkına anlatmak zor değil çünkü biz hakikati anlatıyoruz.”