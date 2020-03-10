CHP’li kadın vekiller: Söyleyecek sözümüz var!

CHP’li kadın milletvekilleri Meclis’te ‘kadına yönelik kısıtlamalara ve şiddete karşı’ hazırlanan metni okudu.

Fotoğraf: Twitter

Denizli Milletvekili Gülizar Bicer Karaca, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Selin Sayek Böke, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Sibel Özdemir ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in tek tek söz alarak okuduğu “Bize dayattığınız gündemin dışında söyleyecek sözümüz var” ifadeleriyle başlayan metinde, kadın-erkek eşitliğini yok sayan zihniyete “İtirazımız var” dendi.

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Metin şöyle:

“Reva gördüğünüz hayatların yasakladığınız sokakların hapsettiğiniz evlerin sahiplendiğiniz bedenlerin uygun gördüğünüz rollerin üstüne edecek iki çift lafımız var. ‘Fıtrat’ diyerek eşitliği yok sayan zihniyetinize, siyasi çıkarlarınıza göre verdiğiniz hükümlerinize itirazımız var. Emeğimizin sömürülmesine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine itirazımız var. Verdiğiniz sözleri tutmamanıza yasaları etkin uygulamamanıza itirazımız var. Her gün en az bir kız kardeşimizi hayattan kopartmanıza itirazımız var. Durdurmadığınız şiddeti erkeklik ve hamaset söylemlerinizle meşrulaştırmanıza isyanımız var. Bilin ki şiddetsiz, savaşsız özgür ve eşit bir dünyayı var edecek kadınlar var, biz varız.”