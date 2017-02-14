CHP’li Kadıgil’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten yedi yıla kadar hapsi istendi

CHP parti meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ gerekçeleriyle yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına alınmıştı.

AA’ya göre Kadıgil, Twitter hesabından, “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedi inlemesin artık n’olur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah”, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” ve “Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?” yolundaki paylaşımlarının ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ gerekçesiyle suçlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianame, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci tarafından onaylanarak 9’uncu Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Tweetler 2010 ve 2011’den

İddianamede Kadıgil’in ‘suç teşkil ettiği’ iddia edilen tweetleri 2010 ve 2011 yıllarında paylaştığı ancak katıldığı TV programları sonrası tanınmaya başlamasıyla birlikte söz konusu tweetlerin basında yer aldığı belirtildi.

İddiaya konu olan tweetlerde Kadıgil’in ‘ezan’ ve ‘şehitler’ hakkında yaptığı paylaşımların İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde bulunduğu, Van depremine ilişkin yapılan paylaşımlarda ise bölge halkını ayrıştırarak aşağıladığı ve tahrik ettiği iddia edildi.

‘Eleştiriydi, incinenlerden özür dilerim’

Kadıgil’in iddianamedeki ifadesinde, katıldığı TV programlarında, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda neden ‘Hayır’ denmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yaptığı için hedef seçildiğini dile getirerek “Bu nedenle geçmişte yapmış olduğum paylaşımlar gündeme getirildi” dediği belirtildi.

Ezan sesiyle ilgili attığı tweet hakkında Kadıgil, ifadesinde şunları söyledi: “O tarihte 25 yaşında üniversite tezi hazırlayan genç bir kızdım. Hiçbir siyasi görevim yoktu. Benim önceden oturduğum eve yakın bir noktada cami vardı. Ezan okuyan müezzin makama uymadan kötü bir şekilde ezan okuyordu. Ezanı hakkıyla okuyamadığı için bu müezzini eleştiri mahiyette bir mesajdır.”