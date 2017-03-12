Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

CHP’li İnce’ye göre yaşananlar ‘oyun’: Almanya ve Hollanda ‘Evet’ istiyor

 

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Almanya ve Hollanda’nın ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Evet’ oyu çıkmasını istediğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Daha önce de Almanya hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

‘Kapıkule’de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz’

Burdur’da düzenlenen mitingde konuşan İnce, Türk siyasetçilerin referandum kampanyası yürütmesine izin vermeyen Almanya ve Hollanda’yı kınayarak, bu tür durumlarda parti olarak hükümetin yanında olduklarını söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti AK Parti olur, başka bir parti olur fark etmez. Türkiye’yi yöneten bir hükümetle yabancı ülke arasında bir problem olursa hiç kimsenin şüphesi olmasın biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Hiç kuşkunuz olmasın Kapıkule’de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz. Almanya’yı da, Hollanda’yı da Burdur’dan kınıyorum.”

‘Hollandalılar ve Almanlar kıs kıs gülüyor’

Almanya ve Hollanda’nın ‘Türkiye bir adamın eline geçsin ki 550 milletvekiliyle uğraşacağımıza bir kişiyi hallettik mi Türkiye’yi ele geçirelim’ anlayışıyla hareket ettiğini ileri süren İnce, “Sonucundan kim karlı çıkıyorsa o yapmıştır, onun parmağı vardır. Bunu niçin yapıyorlar? ‘Evet’ oyları yüksek çıksın diye milliyetçi duygulara oynuyorlar. Hollanda, Almanya ‘Evet’ çıkmasını istiyor. Yaşananlar bir oyun. Bu duruma Hollandalılar ve Almanlar kıs kıs gülüyor” dedi.

Avrupa Konseyi’nden itidal çağrısı: Gerginliğin tırmanmasına izin veremeyiz

Hollanda’nın ‘istemediği’ Bakan Kaya, diğer Schengen ülkelerine de giremeyecek

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

AKP döneminde getirildi: Seçim kanununa göre yurt dışında propaganda yasak

Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’a geldi

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Başbakan Yardımcısı Canikli hızını alamadı: Avrupa paramparça olacak

AB Bakanı Çelik ‘teşhis’i koydu: Bunun adı resmen faşizm

Hollanda temsilcilikleri güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya’nın Almanya’ya dönmesi istendi

Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı

CHP lideri yurt dışı toplantılarını iptal etti: Hollanda’ya yaptırımda bulunmak hakkımız

Bakan Çelik’e göre Hollanda’nın tavrı kararsızları ‘Evet’te ‘netleştirdi’

SON HABERLER

Türkiye’ye kötülük yapanlar kimler?

Kendi ülkesine her seferinde bu kadar açık zarar veren, itibar kaybı yaşatan, her seferinde özür dilemek zorunda kalan insanlar mı ülkeyi seviyor, yoksa “Tüm bu kayıpları yaşamayalım” diye en başından uyaranlar mı?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...