CHP’li İnce’ye göre yaşananlar ‘oyun’: Almanya ve Hollanda ‘Evet’ istiyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Almanya ve Hollanda’nın ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Evet’ oyu çıkmasını istediğini savundu.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Daha önce de Almanya hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

‘Kapıkule’de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz’

Burdur’da düzenlenen mitingde konuşan İnce, Türk siyasetçilerin referandum kampanyası yürütmesine izin vermeyen Almanya ve Hollanda’yı kınayarak, bu tür durumlarda parti olarak hükümetin yanında olduklarını söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti AK Parti olur, başka bir parti olur fark etmez. Türkiye’yi yöneten bir hükümetle yabancı ülke arasında bir problem olursa hiç kimsenin şüphesi olmasın biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Hiç kuşkunuz olmasın Kapıkule’de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz. Almanya’yı da, Hollanda’yı da Burdur’dan kınıyorum.”

‘Hollandalılar ve Almanlar kıs kıs gülüyor’

Almanya ve Hollanda’nın ‘Türkiye bir adamın eline geçsin ki 550 milletvekiliyle uğraşacağımıza bir kişiyi hallettik mi Türkiye’yi ele geçirelim’ anlayışıyla hareket ettiğini ileri süren İnce, “Sonucundan kim karlı çıkıyorsa o yapmıştır, onun parmağı vardır. Bunu niçin yapıyorlar? ‘Evet’ oyları yüksek çıksın diye milliyetçi duygulara oynuyorlar. Hollanda, Almanya ‘Evet’ çıkmasını istiyor. Yaşananlar bir oyun. Bu duruma Hollandalılar ve Almanlar kıs kıs gülüyor” dedi.