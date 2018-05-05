CHP’li İnce’nin adaylığı YSK’ya bildirildi: ’25 Haziran’da Türkiye kazanmış olacak’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptı.

İnce’nin adaylığı, partinin genel başkan yardımcısı ve sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet tarafından YSK’ya bildirildi.

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Heyette Tezcan’ın yanı sıra grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç da yer aldı. Adaylık başvurusu YSK Başkanı Sadi Güven’e verildi.

‘Telaşa düşmüşler’

Başvurunun ardından konuşan parti sözcüsü Tezcan, yapacaklarının yalnızca seçim kampanyası olmadığını, 80 milyonu birleştirecek bir kampanya olduğunu söyledi.

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“Milletin kardeşliğini yeniden kurma davasını 25 Haziran sabahı Türkiye kazanmış olacak” diyen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarışsız bir seçim mi istiyorlar? Kendileri aday gösterecek, ‘CHP’nin adayı olmasın, meydan bize kalsın’ mı diyorlar? Demek ki telaşa düşmüşler. Yarışmaktan korktuklarını gösteriyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Alıştılar tek başlarına rakiplerini hileyle, hurdayla, yalanla diskalifiye edip istedikleri sonuçları almaya… Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın bir göstergesidir.”

‘FETÖ’ye ‘muhterem hocaefendi’ diyorlardı’

Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bağımsız cumhurbaşkanı adayları için aranan 100 bin imzada ‘FETÖ taraması’ yapılmasını istediği sözlerine de yanıt verdi.

CHP’li yönetici şunları kaydetti: “FETÖ’ye biz çete derken onlar ‘muhterem hocaefendi’ diyorlardı. Çeteyi ve FETÖ’yü devletin içine yerleştirenlerin başkalarına söyleyecekleri hiçbir sözü yoktur. Sırça köşkte oturanın kimsenin camına taş atmaya hakkı da yoktur. FETÖ ile yolumuz hiçbir zaman bir yerde buluşmadı. Her zaman karşı karşıya geldik. Devletin içine yerletirdiler. Şimdi kendi kusurlarını örtme telaşıyla iktidarlarını devam ettirmek için başkalarına attıkları iftira aracı haline dönüştü. Devleti yıkma aracı haline dönüştürdükleri FETÖ şimdi de iftira aracı haline dönüştü.”

İnce’nin adı, dünkü toplantıyla resmen duyurulmuştu.