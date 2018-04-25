İnce’den sert çıkış: Atadığı bürokratlar FETÖ’cü çıkan Gül seçeneğimiz olamaz

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayları arasında adı geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP’nin de dahil olduğu oluşumda çatı aday yapılmasına itiraz etti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü köşesinde İnce’nin, “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!” dediğini yazdı.

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Bu sözlerin internet sitelerinde haber olmasından sonra İnce Twitter’de Alçı’nın aktardığı sözleri yalanlama niteliğinde üç ayrı mesaj paylaştı.

İnce üç mesajın ilkinde Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve çocukların gelceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istediklerini yazdı.

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İnce attığı ikinci tweet’te şöyle yazdı: “Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.”

Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız. — Muharrem İNCE (@vekilince) 25 Nisan 2018

İnce üçüncü mesajında “Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız” diye yazdı.