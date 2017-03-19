CHP’li İnce’den kendisine yer vermeyen TRT’ye: Hakkım haram zıkkım olsun, boğazlarında kalsın

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TRT’nn kendisine yer vermemesini eleştirerek “Ben TRT’ye olan hakkımı haram zıkkım olsun diyorum, boğazlarında kalsın diyorum” dedi.

Eskişehir’deki referandum mitinginde konuşan İnce, TRT’nin gelirinin yüzde 86’sının elektrik faturalarından geldiğini kaydederek, yurttaşlara “Hepimiz bunu ödüyoruz. Evet diyenler de ödüyor, hayır diyenler de ödüyor. TRT’de beni görüyor musunuz hiç? Hayır. Dün Aksaray’da 10 bin kişi vardı, Niğde’de 10 bin kişi vardı, Nevşehir’de 10 bini vardı. Sesleniyoruz, TRT’de yokuz. Sizler elektrik faturasında TRT’ye para ödemiyor musunuz? Ben de ödüyorum, siz de ödüyorsunuz” diye seslendi.

‘Diyanetin fetvası yok mu?’

Diyanet’i TRT ile ilgili fetva vermemekle eleştiren İnce, “Bu diyanetin TRT’ye bir fetvası yok mu? O Diyanetin bu cumhurbaşkanına bir fetvası yok mu? ‘Yapma etme, reisi cumhur bu yaptığın haram, bu yaptığın günah. Devletin otobüsüyle, devletin örtülü ödeneği ile, devletin parasıyla siyasi propaganda yapma’ demesi lazım değil mi? Ben TRT’ye olan hakkımı haram zıkkım olsun diyorum, boğazlarında kalsın diyorum” dedi.