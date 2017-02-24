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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li İnce’den hükümete: FETÖ ‘Evet’ derse ‘Hayır’ diyecek misiniz?

 

CHP İstanbul Milletvekili Muharrem İnce, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK ve ‘FETÖ’nün de ‘Hayır’ diyeceğini iddia eden hükümet yetkililerine, “FETÖ ‘Evet’ derse ne yapacaksınız? ‘Hayır’ diyecek misiniz?” diye sordu.

Fotoğraf: chpmedya.org

Avcılar’da miting düzenleyen İnce, hükümetin neden ‘Evet’ oyu verilmesi gerektiğini anlatamadığını, bu yüzden de ‘çamur attığını’ belirterek, “HDP, PKK, FETÖ ‘Hayır’ diyormuş. Ee… Bu da evet diyormuş. Yakında FETÖ ‘Evet’ derse ne yapacaksınız? ‘Hayır’ diyecek misiniz?” dedi.

‘Evet’ denilirse, özerk bölge ilan edebilir’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Duy duy. Bu meydandakiler de terörist değil. Bu meydandakiler Cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar” diye seslenen İnce, sandıktan ‘Evet’ çıkması halinde ülkede federasyon ve özerk bölge ilan edilebileceğini savundu: Evet’ denilirse, ben bakanı sen de beni denetleyemezsin. Öyle yağma yok. Benim elimden yetkiyi alacaksın. Bakana soru soramayacak duruma getirilecek. Atatürk’e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz. Eyalet, federasyon, özerk bölge ilan edebilir demektir. Bu yetki bir kişiye verilebilir mi?”

‘Sandıkta beyaza basarsam, demokrasinin kefeni olur’

İnce, şöyle devam etti: “Şöyle düşüneceksin sandıkta beyaza basarsam, bu demokrasinin kefeni olur. Öldürürüm. Demokrasiye kefen giydiririm. Kahverengi toprağın bereketidir Çukurova’dır. Rehavet, korku, teslimiyet yok.”

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