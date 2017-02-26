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CHP’li İnce’den başbakana: Yıldırım kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç biri

 

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde “Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz” diyen Başbakan Binali Yıldırım’a ‘sert çıktı’: “Yıldırım, kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç birisi.”

Fotoğraf: DHA

Bursa’da partililerine seslenen İnce, Türkiye’nin 1071’den bu yana Binali Yıldırım gibi bir siyasetçi görmediğini öne sürdü: “Birisi çıkmış ‘Ben başbakanlığı kaldırıyorum’ diyor. ‘Başbakanın yetkilerini, Cumhurbaşkanı’na veriyorum’ diyor. Binali Yıldırım da bunu savunuyor. Yıldırım, kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç birisi. ‘Bırak bir Ali’yi, bin Ali feda olsun’ diyor. Sen babanın dükkanını mı bağışlıyorsun da ‘Bin Ali feda olsun’ diyorsun.”

‘Hala köprüyle övünüyor’

Binali Yıldırım’ın “Çanakkale artık geçilebilecek” sözünü değerlendiren İnce, Yıldırım’ın ‘düşük profilli başbakan’ olduğunu belirtti: “2017 yılında halen daha köprü ile övünüyorsun. Biz basıyoruz parayı geçiyoruz köprüden. Sen mi veriyorsun parasını. İnsanlık uzay madenciliği yapıyor, sen hala köprü ile övünüyorsun. 50 sene önce Demirel, Boğaziçi Köprüsü’nü yaptı zaten. Sen Demirel’in köprüsüyle övünüyorsun.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Cumhurbaşkanı yardımcılığına eşi Mehriban Aliyeva’yı getirmesini değerlendiren İnce, “Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir kurtuluş mücadelesi veriyor olsak Azerbaycan imdadımıza yetişir. Bakın ne oldu, yine yetişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, karısını Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Ey aziz Türk milleti, bak Azerbaycan’a, gör gelecekteki halini” dedi.

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