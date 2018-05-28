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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li İnce, korumasının sahneden ittiği yurttaştan özür diledi

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, koruma görevlisinin sahneden ittiği yurttaştan özür diledi.

İnce, dünkü İzmir programında sahnedeyken, bir kişi yanına giderek ‘selfie’ çekti. Daha sonra yurttaş yanından ayrılırken, İnce’nin bir koruması, yurttaşı sertçe sahneden itti.

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Söz konusu görüntü yoğun tepki çekti.

CHP’li aday, bugün korumaların ittiği yurttaşı arayarak özür diledi.


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