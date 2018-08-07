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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den kurultay mesajı: Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayacağız

 

CHP’den genel başkanlık için adı geçen Muharrem İnce, partiden kimsenin istifa etmemesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na liderlik yarışında en ciddi rakip olan Muharrem İnce, gelişmelerden bir gün sonra sessizliğini bozdu.

İnce, Twitter’dan şunları yazdı: “CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.”

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