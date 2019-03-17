CHP’li İmamoğlu’ndan Hürriyet’e tepki: Utanın, düzeltin kendinizi

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin söylemediği bir cümleyi ona atfeden Hürriyet gazetesine tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Temelli, Artı TV’de canlı yayında, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için “Seçilmişse bilecek ki HDP oylarıyla seçilmiştir” demişti.

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Anadolu Ajansı’nın da servis ettiği sözler, Hürriyet’in Twitter hesabından “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: ‘İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek’” başlığıyla paylaşılmıştı.

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre CHP’li aday, bugün Ataşehir ilçesindeki Mardinliler Vakfı Buluşması’na katıldı.

“Benim kalbimi kıran bir şeyi paylaşmak istiyorum. Çok kalbim kırıldığı için… Tarzım değil ama burada paylaşacağım” diyen İmamoğlu, Hürriyet gazetesinin Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi.

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İmamoğlu, elindeki ekrandan Temelli’ye dair haberi göstererek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu Hürriyet gazetesi… ‘HDP yönetecek’ diye şu gördüğünüz ana sayfada, ben göreve talip oldum olalı manşetten benim bir tek haberim çıkmadı. Benim haberlerim, hep ‘yerel yönetim’ diye bir sayfası var, oradan verildi. Benim şu gördüğünüz sayfadaki fotoğraf, ‘HDP yönetecek!’ Bunu kim demiş? HDP’nin eş başkanı söylemiş… Söylememiş adam, öyle bir şey ya, söylememiş! Yok böyle bir laf ya! Nereden çıktı yalan haberi manşete taşımak? Hürriyet gazetesine yakışır mı? Aynı şey, CNN Türk… ‘Sezai Temelli: İstanbul ve Ankara İmamoğlu ile başlayıp HDP tarafından yönetilecek!’ Yok böyle bir cümlesi ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır! Utanın! Düzeltin kendinizi. İsminize biz saygı duyuyoruz. Yıllardır Hürriyet gazetesi okuyan bir kişiyim. Lütfen düzeltin. Bu yalan haberi yapmaktan dolayı, milletin zihninde, kalbinde, vicdanında mahkum olmak istemiyorsanız bu haberi düzeltin kardeşim. Yoksa bu zihin sizi yargılar. Üç-dört kanalda ortak haber yapmalar, vesaireler… Ne ortaklıkları var, ben bilmem! Bu kanallar ve bu gazeteler bana değil sadece, herkese eşit fırsat verildiği sürece itibarlıdır. Sakın, kendi koltuklarınızdan itibarlı olduklarınızı düşünmeyin. İtibarı veren halktır.

Sizi sorumluluğa ve bu insanların, hoşgörünün en büyük merkezi olan Mardinlilerin, beni davet ettiği kahvaltısından sesleniyorum. Bu toplumun hoşgörüsüyle dalga geçmeyin kardeşim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ben CHP’nin evladıyım. CHP’nin yetiştirdiği ve siyasi arenaya hediye ettiği bir insanım. Sorumluluğumu bilen bir insanım. CHP’yi de sonuna kadar güzel biçimde temsil edecek bir kişiyim. Benim kapım, bu şehirde yaşayan herkes için açık olacak. Buradan yola çıkarak, bir başka siyasi bir partinin söylemini de yalan bir şekilde iftira şeklinde kullanarak kimseyi yaralamasınlar. Bu toplumun geleceğine zarar vermeyin kardeşim. Bu toplum bir arada yaşamak istiyor, mutlu olmak istiyor, bunun merkezi İstanbul olsun istiyor. Sizin o iki-üç tuşa basarak yazdığınız haberler, vitrine koyduğunuz işler mişler bizi yolumuzdan vazgeçiremez. ‘Hadi oradan’ deriz. Hadi işinize bakın, hadi oradan! Dalga geçer millet sizinle.”