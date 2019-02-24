CHP’li İmamoğlu: En büyük projemiz gönüllere girmektir

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, siyasete yeni soluk getirdiklerini belirterek “ Bizim en büyük projemiz, bu şehirde yönetenlerin bu şehirlerde yaşayanlarla bir arada olma projesi. Gönüllere girme projesidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde Sivas derneklerinin yönetici ve temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.



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Siyasete temiz bir üslup getirdiklerini belirten İmamoğlu, “Ne mutlu biz bir soluk getirebildiysek. Bir kardeşiniz olarak söz veriyorum. Hiçbir gün ağzımdan kötü bir kelime duymayacaksınız. Küçük çocuklarınız bile beni izlemekten keyif alacak. Bu sorumlulukla iş yapacağım. Büyük proje, dev proje, mega proje. Bizim en büyük projemiz, bu şehirde yönetenlerin bu şehirlerde yaşayanlarla bir arada olma projesi. Gönüllere girme projesidir” diye konuştu.

İmamoğlu, yakın bir arkadaşının çocuklarla ilgili kendisine bazı tavsiyeler sunduğunu belirterek şunları anlattı: “Yakın arkadaşın bana şunları dedi. ‘Çocukların sevgisini kazanarak siyaset yapmak çok nadir siyasilere nasip olur. Çünkü çocukların sevgisi karşılıksızdır. Hiçbir şey beklemeden severler ve o sevgiyi de herkese göstermezler. Çok nadir gösterirler sevgilerini. Uzaktan takip ediyorum çocuklardan böyle bir diyaloğun var. O çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırak.’. Size söz veriyorum. Çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırakacağım.”