CHP’li İmamoğlu, eline hesap makinesini aldı: Tüm oyların sayımı 280 günü bulur

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul’daki tüm oyların sayılma talebini eleştirdi.

Canlı yayında hesap makinesiyle hesap yapan CHP’li siyasetçi, tüm oyların yeniden sayılması halinde, bunun 280 gün süreceğini ifade etti. İmamoğlu, “İstanbul’a bedel ödetmesinler” dedi.

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İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Elbette, her mecradan bu basın toplantısına erişilebiliyor mu, bilmiyoruz. Şu anda bizi naklen aktaran ya da aktarmayan ya da naklen aktarırken birkaç dakika sonra kesecek olan hangi kurum varsa, bugünden sonra o kurumları da duyuracağımı beyan ediyorum. Zira bu sürecin başından beri sağlıklı şekilde vatandaşa ulaşması, toplumun sağlıklı bilgi alma hakkının korunması, her kurumun sorumluluğu altındadır. Tüm bu uyarıları yaparken, Anadolu Ajansı’nı tenzih ettiğimi belirtmek istiyorum. Onu uyarma hakkımı bile kullanmıyorum.

Son veriye göre, yaklaşık 330 bine yakın geçersiz oyların yüzde 78’i sayıldı. Bize çıkan oy 4 milyon 171 bin 393, rakibimize çıkan oy 4 milyon 155 bin 13. Aradaki fark 16 bin 380.

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Veriler demişken, hesap makinemi yanıma aldım hata yapmamak için. 330 bin geçersiz oy… Yazalım… Yüzde 80’i sayılmış kabul edelim. Yani 264 bin oy sayılmış durumda. Bugün, 7’nci gün (Pazartesi hariç). 264 bin bölü yedi, eşittir 37 bin 714… Yani günde sayılan oy sayısı, 37 bin 714. Bundan sonraki kısma geçiyorum. Tüm oyların sayılması, 9 milyon bölü 37 bin 714 eşittir, 238 gün gün sürecek -çok da değilmiş (!). Hadi diyelim ki, yedi-sekiz kat sayım memurları artırılsın… Demek ki 150-160 gün civarında bu süreç tamamlanma ihtimali var. Hadi 10 kat artırılsın, 50-60 gün…

Efendim neymiş, geçersiz oyların sayımında 11 bin oy eklenmiş… (AKP’ye) Hayır! İlin birleştirme tutanağında 24 bin fark vardı. Sonra maddi hatalara bakılınca 21 bine indi, yüzde 78’lik sayımdan sonra 4 bin daha indi. Bu kadar… Bize de karşı tarafa da oy çıktı. Tamamının sayıldığı sandıklarda da bir şey değişmedi.

Bu süreci talep edenlerin mağlubiyet hissini anlıyorum. Bedel ödeceyeceklerini de biliyorum. Ama bu memlekete bedel ödetmesinler!

Toplumun vicdanında bu süreç bitmiştir. Bu memlekete bedel ödetmesinler. Bu sürecin en güçlü ve inandığı YSK’ya sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu yerine getirdiğinizde Türkiye rahatlayacak. Türkiye’de çifte standart yaratmayacak 82 milyon insanı rahatlatacak bir karar bekliyoruz.

‘Hırsız’ diyorlar… Ben iyi gönül çalarım, başka bir şey çalmam. Kaybettikleri İstanbul’da şaibe var (!), kazandıkları yerlerde bir şey yok. Bunu toplum kabul etmez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Erdoğan’la çok iyi anlaşacağım. ‘İstanbul adına bu kadar iyi ikili hiç olmamıştı’ diyeceğim.”

Geçen pazar günü yapılan yerel seçimde İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’dan daha fazla oy almıştı. AKP’nin talebi üzerine İstanbul’da geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor. ‘Organize bir usulsüzlük’ olduğunu öne süren AKP, kentte tüm oyların yeniden sayılmasını da talep etmişti.