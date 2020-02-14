CHP’li İlgezdi: TRT başarısızlığını gizlemek için reytingleri yasaklattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1992’den beri reyting ölçümlerini Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi’nin (TİAK) yaptığını anımsatarak, Ağustos 2018’de reyting ölçümlerinin yayınlanmasının yasaklandığını ve bu yasağın arkasında TRT’nin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Change.org

İlgezdi, reyting ölçümlerinin Ağustos 2018’e kadar tüm medya sitelerinde ilk yüz program olarak yayınlandığını hatırlatarak, TİAK’ın yasak kararının arkasında TRT’nin ‘başarısızlığının gizlenme çabası’ olduğunu kaydetti.

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CHP’li İlgezdi, reyting ölçümlerini yaptıran TİAK’ın yönetiminde Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve televizyon kanalı yöneticilerin olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Alınan reyting yasaklama kararının arkasında hep reklam dernekleri olduğu düşünülmüştü ancak, dev bir bütçeyi kontrol eden TRT’nin reyting sıralamasında ilk 100’e 10 program dahi sokamadığı için bu kararı aldığı iddiaları ortaya çıktı.”

‘Diğer kanallara haksızlık‘

CHP genel başkan yardımcısı, TRT’nin baskısıyla alınan kararın özel kanallar için haksızlık olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi: “İlk 100 program arasına 15-20 program sokan bir özel kanal artık bunu gösteremiyor. Ama ilk 100 program arasında ancak dokuz programı olan TRT bunu rahatlıkla gizliyor. Yasak süreci TRT’nin başarısızlığını gizlemek için alınmış bir karar.”

“Dev bütçeli, astronomik rakamlara dış yapımlar yaptıran TRT, dokuz programla ilk 100’e girerken, bir çizgi film kanalı bile ilk yüze 12 programını sokuyordu” diyenİlgezdi, sadece tekrar dizileri yayınlayan bir kanalın dahi ilk yüzde altı programının olmasının bu kararın arkasında yatan gerekçenin TRT olduğunu ortaya koyduğunu öne sürdü.

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TRT’nin eskiden toplum tarafından en güvenilir yayıncı olarak kabul edildiğinin altını çizen İlgezdi, “Bugün TRT güvenirliğini yitirdiği gibi içinin boşaltıldığı görünmesin diye reytinglerin açıklanmasını da yasaklatıyor” dedi.

İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

– Reyting sonuçlarının açık biçimde yayınlanması neden engellemektedir?

– Bu engellemeye karşı RTÜK neden harekete geçmemektedir?

– Hangi yapım, program ve bültenin reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldığının açıklanmasının kamuoyu ve yayıncılık açısından ne gibi sakıncası bulunmaktadır?

– TRT yapımlarının reyting listesinde üst sıralarda yer almaması nedeniyle, TRT’nin raporların açık biçimde yayınlanmasını engellediği iddiası doğru mudur?

– TRT’nin bu engelleme talebi çok büyük bütçelerle, geniş ekiplerle yaptığı ya da yaptırdığı dizi ve programların izlenmemesinden mi kaynaklanmaktadır?

– TRT, ‘Vuslat‘ , ‘Şampiyon‘, ‘Benim Adım Melek’, ‘İncir Ağacı’ dizileri için bölüm başına ne kadar ödeme yapmaktadır?