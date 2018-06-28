CHP’li ilçe başkanı ve ekibi ‘Başarısız olduk’ diyerek istifa etti

Denizli’de bir ilçe başkanı ve 14 yöneticisi seçim sonuçlarının ardından görevlerinden istifa etti.

CHP, hem Meclis’te ‘millet ittifakı’yla birlikte çoğunluğu kazanamamış hem de cumhurbaşkanı seçiminde kaybetmişti.

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Bunun ardından bazı CHP’liler yönetimin istifasını isterken, bazıları da partiden ayrılmıştı.

‘Yeni yüzler gerek’

CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve 14 yönetim kurulu üyesi, istifalarını yazılı açıklamayla duyurdu.

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Seçimlerde başarısız olunduğunu belirten ilçe başkanı, istifa kararını sonuçların ardından aldıklarını dile getirdi.

Tatar şunları kaydetti: “Kasım 2015 genel seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanılan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz. Bundan böyle yine CHP’nin neferleri olarak partimizin her zaman yanında ve hizmetinde olacağımızı saygılarımla bildiririz.”