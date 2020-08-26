CHP’li iki belediyede aynı gün grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ A.Ş. ve İZDOĞA A.Ş.’de işçiler grev kararı aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de işçiler grev ilan etti.

İzmir… (Fotoğraflar: AA)

AA’da yer alan habere göre İzmir’de belediye ile Belediye İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadı. İşçiler bugün belediye binası önünde bir araya geldi.

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Belediye İş 1 No’lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy, masadan kalkan taraf olmadıklarını, anlaşmak için ellerini hep uzattıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in her yerde “Eşit işe eşit ücret” dediğini vurgulayan Bolsoy, “Her zaman ‘Ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim’ dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istedik. Sevgili başkanım; bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz” diye konuştu.

Zam anlaşmazlığı

Soyer’in seslerini duymadığını iddia eden Bolsoy, şu ifadeleri kullandı: “Toplu sözleşme sürecini tıkayanlara, emekçiyle diyaloğundan kaçanlara sizin huzurunuzda tekrar sesleniyoruz: Belediye yetkilileri bize yüzde 17 zam önerisinde bulundu. Biz ise yüzde 24 zam istedik. Bu sözleşme 3 bin 650 çalışanı kapsıyor. Eğer ısrarınızdan vazgeçmezseniz bunun altında bizimle beraber siz de kalırsınız.”

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Konuşmaların ardından sendika yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi girişine grev kararı asıldı.

Mersin’de de grev

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nedeki panoya grev kararı asıldı.

AA’ya konuşan Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını söyledi.

Sönmez, toplu sözleşme görüşleri için bakanlıktan aldıkları yetkinin ardından başlayan görüşmelerde taleplerini komisyon kurarak işverene ilettiklerini belirtti.

Yaklaşık 90 maddeden oluşan toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar 60 maddede anlaşma sağladıklarını ifade eden Sönmez, “Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık. Maalesef bizim masada bitirme çabalarımıza rağmen yönetim tarafından oluşturulan komisyon hiçbir şekilde uzlaşmalı bir tavır içinde değildi” dedi.

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığından greve gitme kararı aldıklarını aktaran Sönmez, kararı iş yerlerindeki panoya astıklarını kaydetti. Hizmetleri aksatmaktan yana olmadıklarını ve grev kararını üzülerek aldıklarını vurgulayan Sönmez, 60 günlük greve gitme kararı süresini beklemeye başladıklarını da sözlerine ekledi.