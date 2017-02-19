CHP’li Hamzaçebi’den hükümete ‘uyarı’: ‘Evet’ çıkarsa laik bir diktatörle de tanışabiliriz

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çıkması halinde Türkiye’nin ‘laik bir diktatör’le de tanışabileceğini söyledi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Hamzeçebi, MHP tabanının bakış açısının parti yönetimiyle olan farkına dikkat çekerek, ‘Evet’le ilgili şu sözleri sarf etti: “PKK ve HDP ‘Hayır’ dediği için ‘Evet’ demek doğru değildir. 12 Eylül 2010 referandumunda FETÖ ‘Evet’ oyu vermişti. Hatta Fethullah Gülen ‘Mezardan kalkıp ‘Evet’ oyu versinler’ bile demişti. HDP sandığa gitmeyerek destek vermişti. O zaman bunu nasıl yorumlayacağız?”

‘AKP seçmeninden ‘Hayır’ diyecek olanlar da var’

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde AKP dahil tüm siyasi partilerin kazanacağını söyleyen Hamzaçebi, “Hayır’ çıkarsa Türkiye büyük bir felaketten kurtulmuş olacak ve AK Parti ‘Biz nerede hata yaptık?’ sorusunu kendine sorduğu anda Türkiye’nin önü açılacaktır” dedi.

Mevcut anayasa değişikliğinin dünyada bilinen başkanlık sisteminin bozuk modellerinden bile daha kötü olduğunu ve özgürlükleri ortadan kaldıracağını belirten Hamzaçebi, “AK Parti seçmeni olmasına rağmen bu referandumda ‘Hayır’ diyecek vatandaşlarımız olduğunu görüyorum” diye konuştu.

‘AKP’liler dikkat etsin’

Yeni sistemde hangi partiden seçilirse seçilsin başkanın demokratik olmayacağını kaydeden Hamzaçebi, “Otoriter başkan CHP’den olsa iyidir’ diyemeyiz. Bu tip düzenlemelerle elde edilen yetkiler kime kısmet olur, bunları kim kullanır, kimse bilemez. AK Partililer Erdoğan başkan olsun diye bu sistemi destekliyor olabilir ama dikkat etsinler, seçimin sonucunda Türkiye bir laik diktatörle de tanışabilir” dedi.