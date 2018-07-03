CHP’li Hamzaçebi: Kemer sıkılacak, vatandaş acı reçeteye hazır olsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, 24 Haziran seçimlerinden sonra kemer sıkma paketi hazırlandığını belirterek, “Vatandaş acı reçeteye hazırlıklı olsun” dedi.

KRT TV’de konuşan Hamzaçebi, ekonomide acı bir reçete uygulanacağını söyleyerek vatandaşları hazırlıklı olmaları yönünde uyardı.

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Hamzaçebi şöyle konuştu: “Ekonomide işler hiç iyi değil. Bir kemer sıkma paketi programı hazırlanıyor, bütün vatandaşlarımız buna hazırlıklı olsunlar. Kemeri vatandaş sıkacak. Seçimlere öne alma istemelerinin nedeni de budur. Herkes acı reçeteye hazır olsun. Mart ayında yerel seçimler yapılırsa, bu acı reçeteyi mart ayına kadar ertelemek zorundalar, kasım ayında yapılırsa hemen aralıkta bu acı reçeteyi uygulayacaklar.”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan CHP’li vekil, “Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür. Kesinlikle böyle bir şeyi kendisi de reddeder” dedi.

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Hamzaçebi ayrıca, İYİ Parti’nin seçimlerde aldığı yüzde 10’luk oy oranının da çok iyi bir başarı olduğunu savundu: “İYİ Parti sekiz aylık bir parti ve girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 10 oranında oy aldı. Bu önemli bir başarı, bu başarıyı küçümsememek lazım. Yüzde 10’luk bir oran çok iyi. İlk kez merkez sağda başka bir parti var. Bugüne kadar Ak Parti ve MHP vardı, şimdi bir başka parti daha var, bunu bir başarı olarak görüyorum.”