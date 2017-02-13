CHP’li Gök’ten Erdoğan’a: Biz halkımızla beraberiz

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, “Referandumda ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır” diyen Erdoğan’a yanıt verdi: “Madem ‘Hayır’ diyenleri suçlayacaksınız, neden referandum yapıyorsunuz?”

Bahreyn’e yapacağı gezi öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz’un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz’a önemli bir çıkış olacaktır. ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanında yer almaktır. Kimse bunu sağa sola çekmesin” demişti.

AA’daki habere göre Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Gök, referandum öncesi Erdoğan ve AKP’’nin açıklamalarına dikkat çekti: “İktidar partisi ve cumhurbaşkanı niçin ‘Evet’ denilmesi gerektiğini anlatamadılar, anlatamıyorlar da işin kolaycılığına kaçarak, ‘CHP şunlarla beraber, bunlarla beraber’ diyorlar. Biz halkımızla beraberiz. Cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet sözcüleri Türkiye’yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar. ‘Hayır’ diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz? Etmeyenleri niye suçluyorsunuz? Çünkü çaresizler.”

‘Terör örgütleri meşrulaştırılıyor’

Referandumda ‘Hayır’ diyeceklerle terör örgütlerinin isimlerini anmanın, onları meşrulaştırmak anlamına geldiğini savunan Gök şöyle devam etti: “15 Temmuz gecesi eğer Türkiye bir darbeden kurtulduysa, CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin basireti sayesinde olmuştur. Nasıl söylersin sen bunları sayın cumhurbaşkanı? ‘FETÖ’yü biz mi himaye ettik, ‘FETÖ’cü kadroları CHP mi yerleştirdi? Şimdi kalkmışlar utanmadan, sıkılmadan, referandumda sonucunu bildikleri için, bir algı operasyonu yaratmaya çalışıyorlar. Biz bunlarla meşgul değiliz. Biz halkımızla meşgulüz.”