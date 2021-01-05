CHP’li Girgin’den Pınar Gültekin’in babasına ‘Davadan vazgeç’ dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusu

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin’i telefonla arayarak “Davadan vazgeç” dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Sıddık Gültekin, CHP’li bir milletvekilinin telefonla arayarak “Davadan vazgeç” dediği iddiasına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin Girgin olduğunu açıklamıştı.

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AA’nın haberine göre, Muğla Adliyesi’nde Gültekin hakkında başsavcılığa ‘iftira ve hakaret’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin’in avukatı Pınar Alpay Tozun, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

İlgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tozun, “Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır” dedi.

Dava sürüyor

Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) kaybolmasının beş gün sonra, 21 Temmuz 2020’de ölü bulunmasıyla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

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Sanıklardan Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’nın da ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme‘ suçundan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.