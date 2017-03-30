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CHP’li gençler, Gökçek’in kitabına ‘Gülen’e övgü’ videosuyla ‘ekleme’ yaptı

 

CHP Gençlik Kolları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in reklam panolarını süslemeye başlayan yeni kitabı ‘Sol Siyaset ve FETÖ ilişkileri’ kitabına ‘ekleme’ yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Reklam panolarının alt köşesine ‘Kitabın devamı parsel parsel burada’ yazan bir sticker yapıştıran gençlik kolları, yanına da bir ‘QR’ kod ekledi.

Kod taratıldığında, sırasıyla Gökçek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’i övdüğü bir video açılıyor.

Görüntülerin Türkçe Olimpiyatları’nda çekildiği tahmin ediliyor.

Gökçek videoda şu ifadeleri kullanıyor: “Hoşgörünün, diyalogun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyorum.”

‘Parsel parsel’ kapandı

Dönemin başbakan yardımcısı AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, kendisini ‘Paralel yapı mensubu’ ilan ederek istifaya davet eden Gökçek’in Ankara’yı ‘parsel parsel‘ sattığını, detaylarını 7 Haziran seçimlerinden sonra açıklayacağını söylemişti.

Arınç, AKP’nin ilk kez tek başına iktidara gelecek oyu alamadığı seçimlerden sonra ortaya attığı iddiayla ‘susmayı’ tercih etmişti.

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