CHP’li eski vekillerden kurultay çağrısı: Değişim gereğine inanıyoruz

Bir grup eski CHP milletvekili, partide yönetim değişikliği amacıyla olağanüstü seçimli kurultay istedi.

AA’nın haberine göre, TBMM’nin 22’nci ve 23’üncü dönem CHP milletvekililerinden Ejder Malik Özdemir, Onur Öymen ve Fatih Atay dahil 51 isi, 24 Haziran seçiminin ardından CHP’de başlayan kurultay tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP’nin seçimlerde başarısız olduğu belirtilen açıklamada, örgüt ve partiye gönül veren insanların umutsuzluğunun CHP yönetiminde bir değişimle giderileceğine inanıldığı vurgulandı.

Tüzük çerçevesinde çözüm bulunması gerektiği kaydedilen açıklamada “Bunun tek ve meşru yolu da kurultaydır” dendi.

Parti yönetiminin olağanüstü kurultayı toplamayı reddettiği hatırlatılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün kurultay istemesidir. Bu günah değildir, haktır. Yenilenmenin önünü açmak partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Bir an önce yerine getirilmelidir. Önceki dönem milletvekilleri olarak bizler de bir değişim gereğine inanıyoruz. Bu yöndeki her çabaya destek vereceğiz. Bu nedenle kurultayın toplanmasını istiyoruz. CHP tabanı ve örgütünün de her türlü savsaklama çabasına rağmen bunu istediğini biliyoruz. Bunun için örgütümüzü, delegelerimizi harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu duyarlılığa parti yönetiminin saygı göstermesini talep ediyoruz. Ancak bu değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır. O nedenle herkesi bunun önünü açacak tarihi değişim için göreve davet ediyoruz.”

30 ilde imzalar

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevlenmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer” demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladığını açıklamıştı.