CHP’li eski belediye başkanı istifa edip AKP’den aday adayı oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2009’da CHP’den belediye başkanı seçilen Esat Altıgün, partisinden istifa ederek AKP’ye üye olup belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

CHP’de uzun yıllar siyaset yaptığını ve AKP’ye geçmiş olmasına rağmen CHP’nin kurumsal kimliğine saygı duyduğunu dile getiren Altıgün, “Kuşadası’nın sorunları iktidar partisinin tecrübesi ile gücü ve imkanları ile çözebileceğime inancım var” diye konuştu.

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Altıgün, AKP’ye geçmesinin gerekçesini ise şöyle anlattı: “Turizmin ilk noktası olan Kuşadası’nın hizmet konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle son yıllarda turizmdeki gerileme, gerek turizm sektörünün gerekse Kuşadası’ndaki diğer sektörlerin sıkıntılı bir sürece girmesi, Kuşadası’nın rakip şehirler ile rekabet gücünü azalttı. Biz turizmde iddialı olan Kuşadası’nı yeniden iddialı bir noktaya getirmeyi iktidar gücü ile başaracağımıza inandık.”