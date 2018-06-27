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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Erol oturma eyleminden vazgeçti: Partimizin tartışılır hale gelmemesi için

 

CHP Genel  Beaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkez binası önünde başlatacağını duyurduğu oturma eylemini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Kentte 41 yıl sonra CHP’nin çıkardığı tek vekil Erol, seçim sonuçlarının ardından genel merkeze istifa çağrısı yapmıştı. CHP’li vekil, 27 Haziran saat 11.00’de Ankara’daki genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını bildirmişti.

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Twitter’dan açıklama yapan Erol, kamuoyunda partinin tartışılır hale gelmemesi için eylem kararından vazgeçtiğini duyurdu.

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