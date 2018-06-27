CHP’li Erol oturma eyleminden vazgeçti: Partimizin tartışılır hale gelmemesi için

CHP Genel Beaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkez binası önünde başlatacağını duyurduğu oturma eylemini iptal etti.
Kentte 41 yıl sonra CHP’nin çıkardığı tek vekil Erol, seçim sonuçlarının ardından genel merkeze istifa çağrısı yapmıştı. CHP’li vekil, 27 Haziran saat 11.00’de Ankara’daki genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını bildirmişti.
Twitter’dan açıklama yapan Erol, kamuoyunda partinin tartışılır hale gelmemesi için eylem kararından vazgeçtiğini duyurdu.
3.)Bizim bilgimiz ve ilgimiz dışında, aynı amaç uğruna omuz omuza yürüyen partililerimizin karşı karşıya gelmemesi,kamuoyunda partimizin tartışılır hale getirilmemesi için eylem kararımızdan vazgeçiyoruz.
— Gürsel Erol (@gurselerol62) June 26, 2018
5.)Partimizin bugün ihtiyaç duyduğu sağduyu,koltuk siyaseti yerine iktidar olmaya yönelik dava adamlığı siyasetidir.
— Gürsel Erol (@gurselerol62) June 26, 2018