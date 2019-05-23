CHP’li Erkek: YSK’nın şaibeli bulduğu sandıklarda Yıldırım önde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK’nın gerekçeli kararını eleştirerek “YSK’nın bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim yok” diye konuştu.

Kurul, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmiş, bugün de (22 Mayıs) buna ilişkin gerekçelerini 250 sayfalık bir metinle açıklamıştı. YSK’nın 250 sayfalık kararının ilk 12 sayfası AKP itirazları. 84 sayfası YSK’nın yazışmaları. 38 sayfa karşı oy kullananların gerekçesi. Yedi üyenin yazdığı gerekçe ise 12 sayfa.

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İptale gerekçe olarak gösterilen 108 sandığın ‘şaibeli‘ olduğu yorumuna tepki gösteren Erkek şunları söyledi: “Sayım döküm cetveli boş olan 18 sandık. Binali Yıldırım daha çok oy almış. Sayım döküm cetveli imzasız olan 90 sandıklarda dahi Binali Yıldırım’ın oyları çok daha fazla çıkıyor.”

İktidarın oyların çalındığı iddialarına da değinen genel başkan yardımcısı, gerekçeli kararda ‘oy çalımına dair en ufak bir ifade olmadığının’ altını çizdi. Erkek, “Kararda seçmenin iradesinin nasıl sakatlandığına dair tek bir ibare yok. Sandık başkanları seçmenin oyunu nasıl değiştirdi, çaldı. Tek cümle yok” dedi.



Gerekçeli kararın, daha önce açıklanan kısa kararın ötesine geçtiğini belirten CHP yöneticisi, “Kısa karar veriyor, ona göre hüküm yazılır. Ne yapıyorlar, iptal gerekçesi yapılmamış konuları da gerekçeye yazıyorlar. Bu da zaten karşı oyda yazılmış” diye konuştu.

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