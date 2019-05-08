CHP’li Erkek: Erdoğan’ın da mazbatası iptal edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’na ”İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri ve 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini de iptal etmek zorundasınız” diye seslendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. Bunun üzerine bugün CHP, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilip yenilenmesi için başvuruda bulunmuştu.

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YSK’nın geçmiş kararlarının tam aksi yönünde bir karar aldığını belirten Erkek şunları söyledi: “Önemle şunu vurgulamak istiyorum, 298 sayılı kanundaki değişiklikler iktidarın isteğiyle TBMM’de kabul edildi ve 13 Mart 2018’de yürürlüğe girdi. Bundan sonra iki seçim yapıldı. 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve genel seçim ile 31 Mart yerel seçimleri. Eğer siz İstanbul’daki yerel seçimlerde organize usulsüzlükler var, şaibe var diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran’da da gerçekleşti. Bir şeyler olduysa eğer gerçekten 24 Haziran’da da oldu. Siz Ekrem İmamoğlu seçimi şaibeli diyorsanız, 24 Haziran’daki Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de şaibelidir. Tam kanunsuzluk ortaya çıkmışsa eğer, 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.”

‘Aynı zarftaki diğer sonuçları niye iptal etmiyorsunuz?’

AKP’nin başvurusunda, itiraz dilekçesinde dahil somut bir delil ortaya konmadığını vurgulayan Erkek, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ‘aynı yasa, aynı genelgeler, aynı uygulamalar ve aynı şartlar’ olduğunu söyledi.

Genel başkan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: “Adaleti tecelli ettirmek istiyorsanız, benim verdiğim son karar doğrudur diyorsanız, 24 Haziran’ı da iptal etmek zorundasınız. Ekrem İmamoğlu’nu 39 ilçede oy kullanan seçmenler seçti. Aynı zarftan çıkan diğer sonuçları niye iptal etmiyorsunuz? 39 ilçedeki tüm seçimleri de iptal etmek zorundasınız.”

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