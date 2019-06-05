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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Erkek: Erdoğan ‘yazlık sarayı’nı beğenmedi, 30 milyonluk ek bütçe ayrıldı

Yapımı sırasında yaklaşık 50 bin ağacın kesildiği Marmaris Okluk koyundaki ‘yazlık saray’ın cumhurbaşkanı ve ailesinin talebine göre yeniden yapılacağı iddia edildi. CHP’li Erkek, kamuoyunda ‘yazlık saray’ olarak bilinen devlet konuk evi için 30 milyon TL daha ek bütçe ayrıldığı iddialarını meclise taşıdı.

Fotoğraf: Google Earth

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, yapımı yaklaşık üç yıldır devam eden ‘yazlık saray’ın bazı bölümleri beğenilmediği gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak.

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‘Sarayın hangi kısımlarını beğenmemişler?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 300 kişi konaklama, 400 kişi çalışan kapasiteli toplam 113 bin 443 metrekarelik projenin inşaatına devam edildiğini söyledi ve inşaat dolayısıyla 50 bine yakın ağacın kesildiği ve 10 bin 966 metrekarelik kıyı dolgusu yapıldığını anımsattı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP’li Erkek, şu soruları yöneltti: “Bu iddialar doğru ise sarayın hangi kısımları beğenilmemiştir? Bu kısımların yıkımı ve yeniden yapımı ne kadara mal olacaktır? Bunun ödeneği hangi kalemden karşılanacaktır?”

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