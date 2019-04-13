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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Erkek: Bakanlar YSK üyelerini arayarak baskı kuruyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yerel seçimler sonrası tartışmalı kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) ile Adalet Bakanı’nın (Abdulhamit Gül) YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP seçimden sonra İstanbul’da tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasını istemiş ve YSK bunu kabul etmişti. Daha sonra AKP Büyükçekmece ilçesinde ‘usulsüz seçmen kaydı‘ iddiasıyla seçim yenilenmesi başvurusunda bulunmuştu. YSK, kararını Maltepe ilçesindeki oyların sayımının bitmesinden sonra vereceğini açıklamıştı.

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BirGün’ün haberine göre, Erkek yerel seçim sonrası yaşananların ülkenin ‘parti devletine dönüştüğünün göstergesi‘ olduğunu belirtti.

Erkek şunları söyledi: “Şimdi ise bir siyasi parti, AK Parti hukuksuz itirazlar yapıyor, delilleri devletin bakanı, savcısı, polisi topluyor. Bakanlar kararda etkili olmak için YSK üyelerini arıyor. Devlet bu seçimde iktidarın yanında taraf…

Erkek, bu süreçte yaşananların darbe döneminde bile yaşanmadığını belirterek “Bunu darbeciler bile yapmadı” dedi.

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