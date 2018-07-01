CHP’li Eren Erdem’den ‘havuz medyası’na: Deniz Gezmişlerin yolundan gidiyoruz

‘FETÖ’ suçlamasıyla tutuklanan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, yargılandığı davadan beraat edeceğini söylerken ‘havuz medyası’na da çattı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Erdem, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

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CHP’li siyasetçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri’den herkese selamlar. Şu an Silivri’deyim ve tutukluyum. Savcının bile okumadığı anlaşılan, düzmece olduğu apaçık ortada olan ve hükümete yandaş, yandaş gizli tanıklarla şekillenmiş bir iddianame nedeni ile burada tutuluyorum.

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Tabii ki, burada olmamın gerçek sebebi, demokrasiye inanan ve insan haklarını savunan biri olmamdan kaynaklıdır. Tamamen siyasi olan bu davada elbette beraat edeceğim. Bu süre içerisinde, havuz medyası her türlü çirkefliği yapacak, konuşma imkanı olmayan bir hakkında türlü iftiralar düzecektir.

Bugün, adeta başlangıç olarak atılan manşetlerde, benim ile partim arasında olumsuz bir bağ varmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bunu yapanlara sesleniyorum: Biz, iftiracı ve zavallı itirafçı ağabeylerinizin değil, davası için darağacına yürüyen Deniz Gezmişlerin yolundan gidiyoruz. Partim ailemdir. Her ailede olduğu gibi, benim ailemde de geçmişte tartışmalar olmuş olabilir. Zaten burada tutulmamın sebebi bellidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef haline getirmek istiyorlar…

Ey havuz medyası, bizim aile içi tartışmalarımızdan size ekmek çıkmaz. Hepiniz haddinizi bilin.

Bu arada ilk iş olarak bir kettle aldım. Kaçak çayı da olsaydı, her şey güzel olurdu.

Silivri’den tüm yoldaşlara ve demokrasi mücadelesi verenlere selam olsun…”

Erdem’e suçlamalar

İstanbul başsavcılığı, Erdem hakkında ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı.

Erdem’le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

CHP’li vekilin 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

Erdem, 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. CHP’li vekil 19 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.